Manchester United, Elliot propone un finanziamento: due strade ora (Di venerdì 10 marzo 2023) Il fondo Elliot propone un finanziamento per rilevare il Manchester United: da ora ci sono due strade percorribili Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il fondo Elliot avrebbe fatto un passo in avanti nel passaggio di proprietà del Manchester United, presentando un'offerta di finanziamento aperta a tutte le parti. Il fondo statunitense punta a finanziare chi è interessato a rilevare la proprietà: lo sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani o il patron di Ineos Jim Ratcliffe. L'articolo proviene da Calcio News 24.

