Manchester City | Guardiola sul caso Walker | “In questa società i giocatori vengono filmati qualsiasi cosa facciano”

(Di venerdì 10 marzo 2023) “È una questione privata e la risolveremo internamente con lui. Non èla sede per discutere di questioni private”. Lo ha detto Pep, allenatore del, commentando le vicende di Kyle, a rischio arresto e processo per aver ballato nudo in un locale: “In pubblico idevono stare decisamente attenti, è completamente diverso da anni fa e lo sanno. Quando aprono la porta di casa sanno che verrannoqualunqueè la”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #ManchesterCity, #Guardiola sul caso #Walker: 'Nella società di oggi i giocatori vengono filmati qualsiasi cosa fac… - CalcioNews24 : #ManchesterCity: l'annuncio di #Guardiola - CalcioNews24 : L'annuncio di #Guardiola - BernieshalomBer : @MessiLeoBrasil @ffpolo Aston Villa.! Manchester City.! Napoli.! - jozraah : @tddiainter Tira o Manchester city -

Il tecnico cileno ha perso solo una volta in sette partite casalinghe contro lo United, uscendo vittorioso in quattro delle ultime cinque quando allenava West Ham e. Questa striscia ...Pep Guardiola, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Premier League contro il Crystal Palace Pep Guardiola, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. ...Impegno tutt'altro che facile, dovendo affrontare l'Arsenal e il, le prime della classe, ma anche Everton e Southampton , entrambe alla disperata ricerca di punti per sfuggire al ...

Mercato, Laporte pronto a lasciare il Manchester City: Roma e Juve su di lui ForzaRoma.info

Il Manchester City non può permettersi il lusso di concedersi "distrazioni" particolari in questo momento della stagione. Lo sa bene Pep Guardiola che si prepara ad affrontare, prima la trasferta di ...Non solo Jude Bellingham oppure Osimhen accostato dalla Spagna: il Real Madrid per l'estate valuta anche un'offensiva per Erling Haaland ...