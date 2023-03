Mamma frusta la figlia 15enne con un cavo elettrico | ' È disordinata e non aiuta in casa' La ragazza fugge dalla nonna

(Di venerdì 10 marzo 2023) Ladi unadi 15 anni è stata arrestata per aver picchiato lacon unusato come une aver fatto irruzione adellapaterna, dove la giovane si era ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Mamma frusta la figlia 15enne con un cavo elettrico: «È disordinata e non aiuta in casa». La ragazza fugge dalla no… - bologna24ore_it : Frusta la figlia 15enne che scappa di casa: mamma 45enne arrestata dai Carabinieri - tixxxtweety : @LaCiuraRaffaele Esempio:a Santo Stefano ci è venuto addosso uno, mentre eravamo ferme al semaforo rosso. Gli occhi… -

Ladi una ragazza di 15 anni è stata arrestata per aver picchiato la figlia con un cavo elettrico usato come une aver fatto irruzione a casa della nonna paterna, dove la giovane si era ...... l'ha colpita con un cavo elettrico usato come unae l'ha leggermente ferita. Poi, dopo che ... La più grande le ha raccontato di essere rimasta ferita da una 'frustata' che lale aveva ...Visitata dai sanitari del 118, laè stata accompagnata in una struttura ospedaliera per accertamenti. I tre figli sono stati affidati alla nonna paterna, 77enne italiana, in attesa del padre, ...

Frusta la figlia 15enne che scappa di casa: mamma 45enne ... Bologna24ore

BOLOGNA. Per rimproverare la figlia 15enne, accusandola di essere disordinata e indifferente ai lavori domestici, l'ha colpita con un cavo elettrico usato come una frusta e l'ha leggermente ferita. Po ...Frusta la figlia 15enne con un cavo elettrico: arrestata 45enne. Aveva preso a calci anche il fidanzato della ragazzina Tutti i tre figli della donna sono stati affidati alla… Leggi ...