Mamma che allatta allontanata dal tribunale. Per il giudice è una "distrazione" per la giuria

(Di venerdì 10 marzo 2023) “Signora, non le è permesso dire un bambino in. Mi dispiace. Dovrò chiederle di andarsene”. Sono queste le parole che una donna australiana si è sentita dire da unmentre assisteva a un processo, colpevole di averto suo figlio mentre presenziava a un’udienza nella contea di Melbourne. Per ilil comportamento della madre è stato “Come minimo, unaper la”. Intervistata da The Age, la donna ha confessato di essere stata traumatizzata da quelle parole: Mi sono sentita totalmente umiliata e vergognosa, come se stessi facendo qualcosa di sbagliato. Parole che ilha detto di fronte a tutti, atteggiamento che ha contribuito a far aumentare il senso di umiliazione della donna, la quale ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iamrosevillain : Auguri alle donne che studiano, che lavorano, che vogliono spaccare il mondo. A chi fa il difficile lavoro di mam… - MarianoGiustino : Miliziani basij in borghese rapiscono la mamma di una studentessa della scuola Sizdeh Aban a Tehransar. Le adolesc… - ItaliaTeam_it : MAMMA MIA!?????? ?? È Grand’Italia agli Europei indoor di atletica a #Istanbul2023. Nei 60 metri doppietta dell’… - Giada70204001 : @ZeusMega Quindi sara e la vera mamma di Elia ?ma dai che bello dopo cosa partirà dopo che dio ci aiuti - adiratissima : RT @comprooro_: massicaiazzo bagnato fradicio che urla mamma la mia più grande merda -

Allontanati dalla sala principale del ristorante perché hanno un figlio disabile . È l'agghiacciante storiaarriva da San Martino di Castrozza , in Trentino , dove una famiglia è stata invitata a cambiare tavolo poiché gli altri ospiti 'erano infastiditi' dalla presenza del ragazzo. A raccontarla la ...Vixey segue i cani ovunque, copiando quellofanno. Raisin governa il loro giaciglio, quindi ha quasi assunto il ruolo delladi Vixey". Vixey mangia in modo simile ai suoi amici cagnolini, ......film di Steven Spielberg Michelle Williams ha avuto il privilegio di interpretare l'adorata... ora malinconico e ora raggiante, una creaturanon possiamo non biasimare masi lascia amare ...

Lucia, una mamma che è una forza della natura e riesce a prendere ... il Resto del Carlino

Mi dispiace. Dovrò chiederle di andarsene”. Sono queste le parole che una donna australiana si è sentita dire da un giudice mentre assisteva a un processo, colpevole di aver allattato suo figlio ...Molte persone ci vedono come un problema. Una madre che ci vede «troppo ingenue» per sopravvivere nel mondo e dunque come creature da accudire. Una compagna ci vede come «troppo indaffarati» e quindi ...