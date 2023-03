Malesia, l’ex primo ministro Muhyiddin Yassin accusato di corruzione per spese Covid (Di venerdì 10 marzo 2023) Non tornano i conti in Malesia. l’ex primo ministro malese è indagato per corruzione. Muhyiddin Yassin, 75 anni, pochi mesi dopo aver perso le elezioni di novembre contro Anwar Ibrahim, è stato arrestato: l’ex primo ministro della Malesia, che ha guidato il Paese nel culmine della pandemia, è accusato di corruzione e di riciclaggio di denaro attraverso ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Non tornano i conti inmalese è indagato per, 75 anni, pochi mesi dopo aver perso le elezioni di novembre contro Anwar Ibrahim, è stato arrestato:della, che ha guidato il Paese nel culmine della pandemia, èdie di riciclaggio di denaro attraverso ... TAG24.

