Maledetta Primavera | il significato della canzone

Maledetta Primavera, presentata a Sanremo 1981, è stato un clamoroso successo musicale di Loretta Goggi. La canzone arrivò al secondo posto del Festival e ancora oggi è considerata un classico della canzone italiana, molto amato e molto gettonato ai karaoke. Il significato del brano è nella leggerezza un po' insidiosa della Primavera, che porta voglia di storie d'amore e spensieratezza. Dopo aver avuto una breve storia con un uomo, una donna fatica a scrollarsi da dosso l'innamoramento e il pensiero di lui e si maledice per essersi lasciata coinvolgere in maniera troppo precipitosa. Nella canzone, la Goggi rievoca lo scenario in cui si è consumata questa breve storia.

