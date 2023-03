Maldini: “Ho risentito i brividi che mi dava il Milan quando ero in campo” (Di venerdì 10 marzo 2023) Intervistato dai microfoni di MilanTv, Paolo Maldini ha parlato del percorso fatto dal Milan e le sensazioni provate dopo la qualificazione Leggi su pianetamilan (Di venerdì 10 marzo 2023) Intervistato dai microfoni diTv, Paoloha parlato del percorso fatto dale le sensazioni provate dopo la qualificazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Maldini: 'Che orgoglio! Non capita spesso di essere tra le prime otto, e ora che ci siamo ce la giochiamo. Le occa… - PianetaMilan : #Maldini: 'Ho risentito i brividi che mi dava il #Milan quando ero in campo' #SempreMilan - ManuFilippone95 : RT @AntoVitiello: #Maldini: 'Che orgoglio! Non capita spesso di essere tra le prime otto, e ora che ci siamo ce la giochiamo. Le occasioni… - GruwFrequency : RT @AntoVitiello: #Maldini: 'Che orgoglio! Non capita spesso di essere tra le prime otto, e ora che ci siamo ce la giochiamo. Le occasioni… - lakakadonkey : RT @AntoVitiello: #Maldini: 'Che orgoglio! Non capita spesso di essere tra le prime otto, e ora che ci siamo ce la giochiamo. Le occasioni… -