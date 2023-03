Mai tanta evasione recuperata (Di venerdì 10 marzo 2023) Recupero record dell’evasione nello scorso anno: 20,2 miliardi di euro. Ernesto Maria Ruffini (nella foto), direttore dell’Agenzia delle Entrate, nel corso di una conferenza stampa, presenta con un certo orgoglio i risultati raggiunti nel 2022: “è il dato più alto di sempre”, dice. Recupero record dell’evasione nello scorso anno: 20,2 miliardi di euro All’evento hanno preso parte il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e il viceministro, Maurizio Leo. Val la pena rilevare che a questo risultato si è arrivati grazie soprattutto al processo di digitalizzazione del fisco. A partire dalla fatturazione elettronica contro cui si scagliava a suo tempo l’attuale premier Giorgia Meloni. In un post su Facebook del 23 luglio del 2020 Meloni dichiarava che “quando il primo Governo Conte approvava l’obbligo della fatturazione elettronica siamo stati gli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 10 marzo 2023) Recupero record dell’nello scorso anno: 20,2 miliardi di euro. Ernesto Maria Ruffini (nella foto), direttore dell’Agenzia delle Entrate, nel corso di una conferenza stampa, presenta con un certo orgoglio i risultati raggiunti nel 2022: “è il dato più alto di sempre”, dice. Recupero record dell’nello scorso anno: 20,2 miliardi di euro All’evento hanno preso parte il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e il viceministro, Maurizio Leo. Val la pena rilevare che a questo risultato si è arrivati grazie soprattutto al processo di digitalizzazione del fisco. A partire dalla fatturazione elettronica contro cui si scagliava a suo tempo l’attuale premier Giorgia Meloni. In un post su Facebook del 23 luglio del 2020 Meloni dichiarava che “quando il primo Governo Conte approvava l’obbligo della fatturazione elettronica siamo stati gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Roma743BC : RT @CeresaRaffaele: Zero neve,siccità e caldo record.... La Santanchè voleva l'aeroporto a Cortina per lo sci d'erba.... Lo stato continua… - anto16990 : Edo , sei nel mio cuore ????? sappi che c’è tantissima gente che ti ama , io in primis , non ho mai provato così tan… - bellapete1927 : Ma c'è mai stata tanta simpatia tra due squadre? A partire dal post social della real sociedad fino agli applausi e… - fendente1 : RT @RobertaPapa13: Pablo, quanto daresti per correre tutti i giorni? Tanti anni in canile ma nessun lo ha mai né cercato né voluto Pablo ha… - decreation : RT @CeresaRaffaele: Zero neve,siccità e caldo record.... La Santanchè voleva l'aeroporto a Cortina per lo sci d'erba.... Lo stato continua… -