Magia in edicola dal prossimo 18 aprile | Il Riformista diventa l’Unità I giornalisti | “Progetto che apre scenari drammatici”

(Di venerdì 10 marzo 2023) Il quotidiano Ildiretto da Piero Sansonetti ed edito da Alfredo Romeo diventerà L‘Unità. La trasformazione avrà luogo dal18in poi quando il quotidiano sarà incon il nome del giornale fondato da Antonio Gramsci nel 1924 e a lungo organo ufficiale del Partito comunista italiano e del Partito democratico poi fino alla chiusura definitiva del 2017. Eppure della vecchia Unità non vi sarà che il nome. “Il 18tornerà in. Ma senza le giornaliste e iche la storica testata della sinistra hanno difeso e fatto vivere anche negli anni bui e dolorosi della sua chiusura. In questo nuovoeditoriale noi, lavoratori dellicenziati nei giorni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Magia in edicola dal prossimo 18 aprile, Il Riformista diventa l’Unità. I giornalisti: “Progetto che apre scenari d… -

... in cartoni animati come Macross e Daria passando per È quasiJohnny : di quale personaggio ...migliori gadget del momento Il futuro della mobilità è al centro del nostro ultimo numero in...... scrivere una lettera richiama sempre ladell'attesa , e mi dà la possibilità di vivere più ...13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR* iscriviti alla newsletter Leggi qui il GdB inoggi ...... prontamente proiettati da Toby Jones, a cui spetta un toccante monologo sulladel cinema, ...migliori gadget del momento Il futuro della mobilità è al centro del nostro ultimo numero in...

Magia in edicola dal prossimo 18 aprile, Il Riformista diventa l’Unità Il Fatto Quotidiano

La neopromossa, che aveva già battuto in casa la squadra di Angelone, condanna al primo ko stagionale la capolista Settebagni ...Emme teamdiventa celebre nel giugno 2020, a Quarto Grado, programma tutto sangue e misteri di Rete 4. Il conduttore li presenta come “ingegneri prestigiosi riusciti in una magia”. Quella di ripulire l ...