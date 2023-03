Maggio Fiorentino, perché ora è allarme rosso. I sindacati: “Teatro a rischio default, fare in fretta per sbloccare gli stipendi dei 300 dipendenti” (Di venerdì 10 marzo 2023) Alla fine gliel’ha chiesto anche il sindaco Dario Nardella, che tra tutti è quello che più di ogni altro è al corrente della situazione e all’inizio non ne voleva sentir parlare. Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, sta per commissariare il Maggio Musicale Fiorentino, perché la situazione sta assumendo toni di gravità estrema. Infatti oltre alla cronica presenza di conti in rosso, l’ente lirico ora se la deve vedere anche con problemi tecnici nella gestione di fondi presenti (o che devono arrivare) per pagare gli stipendi di marzo agli oltre 300 dipendenti della fondazione lirica di Firenze. Nardella – che è anche presidente del Maggio – ha incontrato i sindacati: alla fine è stato emesso un sintetico comunicato congiunto in cui si dice che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Alla fine gliel’ha chiesto anche il sindaco Dario Nardella, che tra tutti è quello che più di ogni altro è al corrente della situazione e all’inizio non ne voleva sentir parlare. Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, sta per commissariare ilMusicalela situazione sta assumendo toni di gravità estrema. Infatti oltre alla cronica presenza di conti in, l’ente lirico ora se la deve vedere anche con problemi tecnici nella gestione di fondi presenti (o che devono arrivare) per pagare glidi marzo agli oltre 300della fondazione lirica di Firenze. Nardella – che è anche presidente del– ha incontrato i: alla fine è stato emesso un sintetico comunicato congiunto in cui si dice che ...

Maggio Musicale Fiorentino, Onofrio Cutaia nominato commissario straordinario Si avvia il commissariamento del Maggio Musicale Fiorentino e la nomina di Onofrio Cutaia come commissario straordinario ne è la prima fondamentale tappa. La decisione - si legge in una nota congiunta del ministro della Cultura, ... Al teatro del Maggio The Rake's Progress, con Daniele Gatti Debutterà il 12 marzo al teatro del Maggio musicale fiorentino la prima recita di The Rake's Progress di Igor Stravinskij, penultimo titolo operistico del Festival di Carnevale del Maggio. L'opera è affidata al direttore d'orchestra ... Ministero cultura, procedure per Cutaia commissario Maggio "Con questa decisione diamo una svolta alla triste vicenda del Maggio Fiorentino che il prestigio culturale di questa istituzione non avrebbe meritato. A poche settimane dal mio insediamento mi sono ...