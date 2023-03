"Ma pagala in Italia". De Benedetti e la patrimoniale, sbertucciato da Formigli | Video (Di venerdì 10 marzo 2023) Figuraccia per Carlo De Benedetti. Accade a PiazzaPulita quando, nella puntata di giovedì 9 marzo su La7, viene incalzato da Antonio Padellaro. Al centro? La patrimoniale. Sì, perché l'imprenditore è da sempre a favore. Come lui stesso non esita ad ammettere: "Da sempre sono favorevole alla patrimoniale. L'ho dichiarato da 10 anni. Lo dichiaravo quando ero vicepresidente di Confindustria, si immagini. In Svizzera la pago 0,9 per cento sul mio patrimonio comprensivo di tutto". Peccato però che Padellaro non può fare a meno di ricordargli che tra i due paesi c'è una sostanziale differenza: "Forse dovrebbe pagarla in Italia. È una battaglia giusta eh, però la paghi in Italia". Risultato? Scena muta per l'ex patron di Repubblica che preferisce parlare di altro come del suo progetto per una grande ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Figuraccia per Carlo De. Accade a PiazzaPulita quando, nella puntata di giovedì 9 marzo su La7, viene incalzato da Antonio Padellaro. Al centro? La. Sì, perché l'imprenditore è da sempre a favore. Come lui stesso non esita ad ammettere: "Da sempre sono favorevole alla. L'ho dichiarato da 10 anni. Lo dichiaravo quando ero vicepresidente di Confindustria, si immagini. In Svizzera la pago 0,9 per cento sul mio patrimonio comprensivo di tutto". Peccato però che Padellaro non può fare a meno di ricordargli che tra i due paesi c'è una sostanziale differenza: "Forse dovrebbe pagarla in. È una battaglia giusta eh, però la paghi in". Risultato? Scena muta per l'ex patron di Repubblica che preferisce parlare di altro come del suo progetto per una grande ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marco_chp1 : RT @Libero_official: Da sempre a favore della #patrimoniale, #DeBenedetti la paga però in #Svizzera. E #Padellaro non può fare a meno di in… - Libero_official : Da sempre a favore della #patrimoniale, #DeBenedetti la paga però in #Svizzera. E #Padellaro non può fare a meno di… - marco29299292 : @Ago1255 @asso_x Cosa fai li fai venire dall'America in Italia e poi li rimandi nella giungla di sicuro io non pago… -