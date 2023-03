M5S | Vincenzo Onorato ' accuse infondate | con Grillo amicizia di vecchia data' **

(Di venerdì 10 marzo 2023) Milano, 10 mar. (Adnkronos) - "Ancora una volta, non possiamo fare altro che ribadire che i rapporti trae Beppesono regolati da un'ultra-quarantennale e che tutto ciò che viene contestato trova riferimento in questo rapporto. Siamo in grado di dimostrare l'zza di ogni ipotesi di accordo di natura illecita e lo faremo, nel rispetto di chi ha condotto le indagini, nelle giuste sedi". E' affial legale, l'avvocato Pasquale Pantano, la reazione di, fondatore di Moby, indagato a Milano, insieme a, per traffico di influenze illecite. Oggi nei loro confronti i magistrati hanno chiuso le indagini, in vista di un possibile processo. Al centro dell'inchiesta ci sono una ...

- Tra il 2018 e il 2019 il cofondatore delavrebbe fatto pressioni sui suoi parlamentari per assecondare le richieste di Onorato, in cambio di pubblicità sul Blog di GrilloVicenda peraltro avvenuta ai tempi in cuiCotugno , marito di Giuseppina e dunque cognato ... E quindi dovrà consentire al consigliere regionale deldi prendere visione di quei documenti. ...È quanto si legge in un messaggio che Beppe Grillo inoltrò aOnorato il 30 luglio 2019 e ...Grillo e Luigi Di Maio" e "la promessa di organizzare comizi elettorali per gli esponenti del". ...

E’ accusato di “traffico di infuenze” sugli ex ministri Patuanelli e Toninelli in favore della compagnia navale di Vincenzo Onorato ...“Onorato è amico e finanziatore di Matteo Renzi e gestisce Tirreniasappiamo come abbia mal operato. Siamo sicuri di volerci muovere per lui per tirarci ...