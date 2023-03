M5S: pm, Patuanelli a Grillo 'sto approfondendo la questione Onorato' (Di venerdì 10 marzo 2023) Milano, 10 mar. (Adnkronos) - Beppe Grillo, fondatore del M5S, avrebbe fatto "mediazione illecita" nei confronti di tre ex ministri (non indagati) Luigi Di Maio, Danilo Toninelli e Patuanelli in cambio di "denaro e altre utilità" per favorire il gruppo Moby dell'amico Vincenzo Onorato. Soldi 'mascherati' da un accordo di partnership tra la società di navigazione e la Beppe Grillo srl per trasmettere contenuti redazionali sui propri canali social. E' l'accusa mossa dalla procura di Milano nell'avviso di conclusione delle indagini firmato dai pm Maurizio Romanelli e Cristiana Roveda. All'allora ministro delle Infrastrutture Grillo avrebbe chiesto di attivarsi presso la Commissione europea per promuovere l'autorizzazione per rendere efficaci gli sgravi fiscali per i traghetti, allo stesso Toninelli e al ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Milano, 10 mar. (Adnkronos) - Beppe, fondatore del M5S, avrebbe fatto "mediazione illecita" nei confronti di tre ex ministri (non indagati) Luigi Di Maio, Danilo Toninelli ein cambio di "denaro e altre utilità" per favorire il gruppo Moby dell'amico Vincenzo. Soldi 'mascherati' da un accordo di partnership tra la società di navigazione e la Beppesrl per trasmettere contenuti redazionali sui propri canali social. E' l'accusa mossa dalla procura di Milano nell'avviso di conclusione delle indagini firmato dai pm Maurizio Romanelli e Cristiana Roveda. All'allora ministro delle Infrastruttureavrebbe chiesto di attivarsi presso la Commissione europea per promuovere l'autorizzazione per rendere efficaci gli sgravi fiscali per i traghetti, allo stesso Toninelli e al ...

