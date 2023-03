M5S: pm, Grillo chiede a Toninelli di attivarsi su Moby, 'vai avanti a Bruxelles' (Di venerdì 10 marzo 2023) Milano, 10 mar. (Adnkronos) - Beppe Grillo quale fondatore e "garante" del partito Movimento 5 stelle, "sfruttando relazioni esistenti con pubblici ufficiali, in particolare con parlamentari eletti per il M5S nominati ministri, si faceva dare e promettere da Vincenzo Onorato, legale rappresentante di Moby, società addetta al trasporto navale marittimo e costiero, quale prezzo della propria mediazione illecita" verso i pubblici ufficiali (non indagati), denaro e altre utilità. E' il capo di imputazione che emerge nell'avviso di conclusione indagine firmato dai pm di Milano Maurizio Romanelli e Cristiana Roveda nei confronti di Grillo indagato per traffico illecito di influenze. L'atto prelude alla richiesta di processo. In particolare, si legge nell'atto, nel giugno-luglio del 2019 Grillo si sarebbe rivolto a Danilo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Milano, 10 mar. (Adnkronos) - Beppequale fondatore e "garante" del partito Movimento 5 stelle, "sfruttando relazioni esistenti con pubblici ufficiali, in particolare con parlamentari eletti per il M5S nominati ministri, si faceva dare e promettere da Vincenzo Onorato, legale rappresentante di, società addetta al trasporto navale marittimo e costiero, quale prezzo della propria mediazione illecita" verso i pubblici ufficiali (non indagati), denaro e altre utilità. E' il capo di imputazione che emerge nell'avviso di conclusione indagine firmato dai pm di Milano Maurizio Romanelli e Cristiana Roveda nei confronti diindagato per traffico illecito di influenze. L'atto prelude alla richiesta di processo. In particolare, si legge nell'atto, nel giugno-luglio del 2019si sarebbe rivolto a Danilo ...

