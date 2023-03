M5S: pm, Grillo a Onorato 'ho attivato Di Maio e Toninelli vediamo cosa dicono' (Di venerdì 10 marzo 2023) Milano, 10 mar. (Adnkronos) - Beppe Grillo, fondatore del Movimento Cinquestelle indagato a Milano per traffico di influenze illecite secondo l'accusa avrebbe intascato 240mila euro tra il 2018 e il 2019 per la sua "mediazione illecita" a favore della società Moby di Vincenzo Onorato, soldi che sarebbero stati 'mascherati' come corrispettivo di un accordo di partnership tra la società di navigazione e la Beppe Grillo srl per trasmettere messaggi redazionali sui canali social dell'ex comico. Una collaborazione che riguarda anche un comizio elettorale per il Movimento a Torre del Greco (Napoli) il 12 febbraio 2018 presenti lo stesso Grillo e l'ex ministro Luigi Di Maio. Non solo: l'opera di "mediazione" viene fatta anche tra il 30 luglio e il 9 agosto del 2019 con la richiesta a Danilo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Milano, 10 mar. (Adnkronos) - Beppe, fondatore del Movimento Cinquestelle indagato a Milano per traffico di influenze illecite secondo l'accusa avrebbe intascato 240mila euro tra il 2018 e il 2019 per la sua "mediazione illecita" a favore della società Moby di Vincenzo, soldi che sarebbero stati 'mascherati' come corrispettivo di un accordo di partnership tra la società di navigazione e la Beppesrl per trasmettere messaggi redazionali sui canali social dell'ex comico. Una collaborazione che riguarda anche un comizio elettorale per il Movimento a Torre del Greco (Napoli) il 12 febbraio 2018 presenti lo stessoe l'ex ministro Luigi Di. Non solo: l'opera di "mediazione" viene fatta anche tra il 30 luglio e il 9 agosto del 2019 con la richiesta a Danilo ...

