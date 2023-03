Lutto per il direttore del Tg3 Orfeo, addio alla madre Maria Vitale (Di venerdì 10 marzo 2023) Lutto per il direttore del Tg3 Mario Orfeo. E’ morta la madre Maria Vitale Orfeo. I funerali si sono svolti questa mattina, alle ore 11, nella Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta, nel quartiere Chiaia di Napoli. Cordoglio unanime per la scomparsa è stato espresso da parte del mondo dell’informazione radiotelevisiva e da quello della carta stampata. Messaggi di condoglianze al giornalista sono arrivati, tra gli altri, dai vertici della Rai, la presidente Marinella Soldi e l’amministratore delegato Carlo Fuortes, dal direttore di ‘Repubblica’, Maurizio Molinari, dal direttore della ‘Stampa’, Massimo Giannini, dagli ex direttori della ‘Repubblica’ Ezio Mauro e Mario Calabresi, dalla direttrice di Rai Com, Teresa De Santis, e ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 marzo 2023)per ildel Tg3 Mario Orfeo. E’ morta laOrfeo. I funerali si sono svolti questa mattina, alle ore 11, nella Chiesa di Santadi Piedigrotta, nel quartiere Chiaia di Napoli. Cordoglio unanime per la scomparsa è stato espresso da parte del mondo dell’informazione radiotelevisiva e da quello della carta stampata. Messaggi di condoglianze al giornalista sono arrivati, tra gli altri, dai vertici della Rai, la presidente Marinella Soldi e l’amministratore delegato Carlo Fuortes, daldi ‘Repubblica’, Maurizio Molinari, daldella ‘Stampa’, Massimo Giannini, dagli ex direttori della ‘Repubblica’ Ezio Mauro e Mario Calabresi, ddirettrice di Rai Com, Teresa De Santis, e ...

