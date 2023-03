Lunghe attese per i passaporti a Bergamo, Adiconsum: “La piattaforma causa code di mesi” (Di venerdì 10 marzo 2023) Bergamo. Sono sempre più numerosi i cittadini che si presentano agli sportelli Adiconsum per denunciare le difficoltà e i gravi ritardi collegato al rinnovo e al rilascio del passaporto. Nella sola ultima settimana, decine le telefonate e le mail che chiedevano all’associazione consumatori di via Carnovali come comportarsi e quali strategie adottare. Il passaporto italiano è tra i più “potenti” del mondo, perché apre le porte di ben 189 Paesi, senza che ci sia bisogno del visto, ma ottenere o rinnovare il documento sta diventando sempre più complicato a causa dei tempi lunghissimi di attesa. Per accedere al servizio e prenotare un appuntamento, occorre connettersi via internet all’indirizzo dedicato, procedendo quindi con la registrazione. “La piattaforma di prenotazione online – chiarisce Mina Busi, presidente di ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 10 marzo 2023). Sono sempre più numerosi i cittadini che si presentano agli sportelliper denunciare le difficoltà e i gravi ritardi collegato al rinnovo e al rilascio del passaporto. Nella sola ultima settimana, decine le telefonate e le mail che chiedevano all’associazione consumatori di via Carnovali come comportarsi e quali strategie adottare. Il passaporto italiano è tra i più “potenti” del mondo, perché apre le porte di ben 189 Paesi, senza che ci sia bisogno del visto, ma ottenere o rinnovare il documento sta diventando sempre più complicato adei tempi lunghissimi di attesa. Per accedere al servizio e prenotare un appuntamento, occorre connettersi via internet all’indirizzo dedicato, procedendo quindi con la registrazione. “Ladi prenotazione online – chiarisce Mina Busi, presidente di ...

