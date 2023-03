“Lunatica” nel nuovo singolo di Shade sperimentazione, ritmo e freschezza (Di venerdì 10 marzo 2023) Si intitola “Lunatica” (Epic Records/Sony Music Italy) il nuovo singolo di Shade, l’hit maker di successo re del freestyle con all’attivo 12 dischi di platino e 4 dischi d’oro. Il brano anticipa il prossimo progetto discografico dell’artista e sarà disponibile da venerdì 10 marzo in radio e su tutte le piattaforme digitali. Con “Lunatica”, la cui produzione è affidata al team di Itaca e a Jaro, il rapper continua il percorso iniziato con il singolo “Pendolari”, pubblicato lo scorso 13 gennaio, mostrando uno stile musicale diverso dalle uscite precedenti. sperimentazione, ritmo e freschezza sono gli elementi centrali del nuovo brano firmato dal poliedrico Shade, capace di offrire ancora una volta ai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 marzo 2023) Si intitola “” (Epic Records/Sony Music Italy) ildi, l’hit maker di successo re del freestyle con all’attivo 12 dischi di platino e 4 dischi d’oro. Il brano anticipa il prossimo progetto discografico dell’artista e sarà disponibile da venerdì 10 marzo in radio e su tutte le piattaforme digitali. Con “”, la cui produzione è affidata al team di Itaca e a Jaro, il rapper continua il percorso iniziato con il“Pendolari”, pubblicato lo scorso 13 gennaio, mostrando uno stile musicale diverso dalle uscite precedenti.sono gli elementi centrali delbrano firmato dal poliedrico, capace di offrire ancora una volta ai ...

