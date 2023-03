L’ultima notte di Amore | l’ultimo film con Pierfrancesco Favino è un film stramaledettamente perfetto

(Di venerdì 10 marzo 2023) “Riuscito”, “il miglior esempio”, “buono però”… ma che diavolo è tutta questa stitichezza critica? Su, coraggio.di, diretto da Andrea Di Stefano, è un. Quando produciamo a casa nostra un’opera del genere dovremmo semplicemente dedicarci al famigerato lancio festivaliero dei “dodici minuti di applausi”. Milano marcia, l’avrebbero titolato Di Leo&Co. cinquant’anni fa. Anche se, attenzione, non dobbiamo cadere nella trappola dei generi; perché questo incubo metropolitano centellinato fotogramma per fotogramma, epidermicamente incombente, sinuosamente tragico, che cade addosso al poliziotto Franco), a poche ore all’agognata pensione, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottogattotto : @Lia72776786 È l'ultima notte, intendi dormire il meno possibile ?? - Pocketto_ : @alfredofsiena @castagnafrance2 @stebaraz @CarloCalenda 1- Nessuno ha mai detto questo. 2- I pannelli solari di ult… - tg2rai : E' al cinema il thriller 'L'ultima notte di amore'. Protagonista @pfavino, uno degli attori italiani più apprezzati… - justdonnalisi : RT @mariii655: 'Meno male che non ci siamo fatti problemi di nulla, soprattutto la notte prima della puntata. È stato bello, bellissimo' L… - GazzoliSara : RT @mariii655: 'Meno male che non ci siamo fatti problemi di nulla, soprattutto la notte prima della puntata. È stato bello, bellissimo' L… -

... da "Pillole" a "", passando per "Cicatrici" (in duetto con la stessa Madame). Ci vuole del talento, a saper raccontare una generazione in maniera così pura e precisa come fa Arianna ...... deceduto questa, nella sua casa di Bucchianico (CH), a ... Nonostante le condizioni di salute fossero peggiorate,'Ispettore ... il cordoglio della Polizia di Statomodifica: 2023 - 03 - ......di fatto provocato un boom di partenze verso'Italia. E' un dato che emerge con chiarezza scorrendo i numeri pubblicati dalla Guardia costiera di Tunisi che ha dato conto, solo nell', di ...