Lukaku torna dal 1? per Spezia-Inter! E occhio alla scelta a sorpresa – CdS

(Di venerdì 10 marzo 2023)dal 1? per-Inter di oggi. Questa la certezza data dal Corriere dello Sport, che però non esclude unadi Inzaghi nell’attacco della partita delle 20.45. IN CAMPO CON CHI? – Romelusi rivede dall’inizio, dopo essere subentrato al 71? contro il Lecce domenica scorsa. In-Inter ladi Simone Inzaghi ricade sul numero 90, tendenzialmente accanto a Lautaro Martinez. Il Corriere dello Sport però non esclude l’idea delladi un attacco pesante, ossia Dzeko eassieme. Il Toro, in ogni caso, è sicuro di una maglia per martedì col Porto. E proprio in vista della Champions League gli altri due attaccanti di Inzaghi (Joaquin Correa è ancora indisponibile, poi resta solo Valentin ...

Nicola Savinoin prima serata con quattro puntate di 100% Italia Special, il game show di Banijay Italia, in ... di ministre riscaldate che, vedi, ci insegnano non sono sempre garanzie di ...INTER DZEKO SCAMACCA - Nonostante una stagione importante soprattutto durante l'assenza di, il futuro di Edin Dzeko all' Inter è in dubbio. Il bosniaco è in scadenza di contratto a ...DI ...Nell'Inter tocca adal 1' accanto a Lautaro.titola anche Brozovic al posto di Mkhitaryan, possibilità per De Vrij che potrebbe far rifiatare Acerbi. Resta out Skriniar mentre si spera ...

A Inter TV, Simone Inzaghi ha presentato così l’appuntamento di domani sera contro lo Spezia che aprirà il nuovo turno di Serie A: LUKAKU – “Conosciamo il valore del giocatore, arriva da un periodo ...Con il ritorno degli ottavi di Champions League dietro l'angolo e il secondo posto in campionato da difendere, in casa Inter non è il caso di pensare ad altro, ma la questione rinnovi, per quanto rima ...