L’Ue prepara la risposta ai sussidi green di Biden (Di venerdì 10 marzo 2023) Non è una visita di cortesia quella della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Certo si parlerà anche di sanzioni alla Russia e relazioni con la Cina, ma l’argomento più scottante per le relazioni transatlantiche ha un nome e un acronimo: Inflation Reduction Act, o Ira, il programma di sussidi statali da 369 miliardi di dollari, con cui Washington sovvenzionerà un certo tipo di aziende per incentivarle a produrre in territorio americano. Un problema da 369 miliardi Il piano dell’amministrazione Biden punta ad attrarre tutte le imprese della cosiddetta industria «clean tech», una definizione molto ampia che racchiude tutti quei processi produttivi a ridotto impatto ambientale. Vi rientra, ad esempio, la produzione di auto elettriche: tanto che il colosso tedesco Volkswagen ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 10 marzo 2023) Non è una visita di cortesia quella della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al presidente degli Stati Uniti Joe. Certo si parlerà anche di sanzioni alla Russia e relazioni con la Cina, ma l’argomento più scottante per le relazioni transatlantiche ha un nome e un acronimo: Inflation Reduction Act, o Ira, il programma distatali da 369 miliardi di dollari, con cui Washington sovvenzionerà un certo tipo di aziende per incentivarle a produrre in territorio americano. Un problema da 369 miliardi Il piano dell’amministrazionepunta ad attrarre tutte le imprese della cosiddetta industria «clean tech», una definizione molto ampia che racchiude tutti quei processi produttivi a ridotto impatto ambientale. Vi rientra, ad esempio, la produzione di auto elettriche: tanto che il colosso tedesco Volkswagen ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... me_desaparecido : RT @byoblu: L'UE punta a edifici a zero emissioni entro il 2030 per i nuovi, 2050 per quelli esistenti. Le case dovrebbero raggiungere la c… - Walter80354487 : RT @byoblu: L'UE punta a edifici a zero emissioni entro il 2030 per i nuovi, 2050 per quelli esistenti. Le case dovrebbero raggiungere la c… - News__Italia : Sulla censura alla libertà stampa la Cina ci fa un baffo: l’Ue prepara 2 leggi per stringere il “bavaglio” al Web (… - cleona12 : RT @byoblu: L'UE punta a edifici a zero emissioni entro il 2030 per i nuovi, 2050 per quelli esistenti. Le case dovrebbero raggiungere la c… - byoblu : L'UE punta a edifici a zero emissioni entro il 2030 per i nuovi, 2050 per quelli esistenti. Le case dovrebbero ragg… -