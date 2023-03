Il presidente rassicura il sindaco: 'Entro fine mese in Comune il progetto definitivo. Era necessario fare piccole modifiche ...CALCIO C - Puntata scoppiettante la 18esima di Curva Ovest. Ospite il presidente dellaAlessandroil quale ha ribadito che la trattativa, o meglio le trattative, per la cessione della società sono ormai in dirittura di arrivo. Probabile che ciò possa avvenire entro ...CALCIO C - Mentre laprepara l'atteso derby di Pontedera (domenica ore 14,30) l'interesse si riversa sugli ... Il presidente Alessandroospite giovedì sera a "Curva Ovest" La dirigenza, e ...

Lucchese, Vichi: "Stadio Nessun problema" LA NAZIONE

E’ tutto lucchese il cuore tecnologico dei 12 sensori di monitoraggio installati sul campanile della chiesa di San Michele. Si tratta di accelerometri e inclinometri prodotti dalla società "Move ...Il presidente rassicura il sindaco: "Entro fine mese in Comune il progetto definitivo. Era necessario fare piccole modifiche tecniche" ...