Luca Salatino: «Devo operarmi». Svolta sulla storia con Soraia dopo GF Vip (Di venerdì 10 marzo 2023) dopo aver abbandonato la Casa del GF Vip Luca Salatino si sente rigenerato. Uscito dal reality show per la troppa stanchezza che l'ha portato nei mesi ad avere diverse crisi emotive, l'ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato più lucidamente la sua esperienza in tv in una intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine. La lontananza da Soraia Ceruti è stata decisamente dura e problematica per lui. dopo la scelta nel dating sentimentale di Maria De Filippi sono stati insieme solo d'estate; successivamente Luca, per tre mesi, ha partecipato a GF Vip. La separazione lavorativa ha impedito alla coppia di vivere appieno la loro storia d'amore. Nel corso dell'intervista ha tenuto a fare un grande annuncio: «Mi sono trasferito a Como e da ieri sera conviviamo! Questo ...

