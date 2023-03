Lotta all’immigrazione clandestina | le pene stabilite dal Governo Meloni

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 10 marzo 2023) e le nuove regole per il controllo dei flussi migratori Si è svolto ieri, 9 marzo, a Cutro, il Consiglio dei Ministri, in cui l’esecutivo ha stabilito le norme per il nuovo decreto legge, destinato a contrastare l’immigrazione. Le nuove norme rafforzano gli strumenti di contrasto ai flussi migratori illegali e all’azione delle reti criminali, che operano la tratta di esseri umani. Inoltre, il decreto semplifica le procedure per l’accesso, attraverso canali legali, dei migranti qualificati e regolari. I punti salienti del nuovo decreto legge prevedono l’inasprimento delleper reati connessi. Con esso viene introdotto il nuovo reato di “morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione”. Per questo reato le ...