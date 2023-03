Loretta Goggi ha ceduto al ritocchino? Com’era e com’è, il prima e il dopo (Di venerdì 10 marzo 2023) Loretta Goggi la bambina prodigio dei primi anni Sessanta, artista 360° da adulta, oltre che amato volto della televisione, tempo fa si espressa sul suo approccio con il tempo che passa. Ha ceduto al ritocchino? La voce del tormentone “Maledetta primavera” a 73 anni continua a mantenere quell’allure che l’ha sempre contraddistinta e che assieme alla sua bellezza e al suo incredibile talento, l’ha consacrata a icona di artista dello spettacolo completa, con alle spalle ben 61 anni di carriera. Loretta Goggi si è sottoposta ai ritocchini estetici? -grantennistoscanaGli anni passano per tutti e per un personaggio famoso accade sotto gli occhi del pubblico. Loretta Goggi ha esordito da piccola, come attrice bambina e da allora non ha più ... Leggi su grantennistoscana (Di venerdì 10 marzo 2023)la bambina prodigio dei primi anni Sessanta, artista 360° da adulta, oltre che amato volto della televisione, tempo fa si espressa sul suo approccio con il tempo che passa. Haal? La voce del tormentone “Maledettavera” a 73 anni continua a mantenere quell’allure che l’ha sempre contraddistinta e che assieme alla sua bellezza e al suo incredibile talento, l’ha consacrata a icona di artista dello spettacolo completa, con alle spalle ben 61 anni di carriera.si è sottoposta ai ritocchini estetici? -grantennistoscanaGli anni passano per tutti e per un personaggio famoso accade sotto gli occhi del pubblico.ha esordito da piccola, come attrice bambina e da allora non ha più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @qnazionale: Torna Loretta Goggi: 'Cosa farò in Benedetta Primavera' - qnazionale : Torna Loretta Goggi: 'Cosa farò in Benedetta Primavera' - val_d1 : #Tv #LorettaGoggi ci racconta #BenedettaPrimavera e il suo ritorno da protagonista dopo 30 anni: 'Sono ancora qua p… - infoitcultura : Torna Loretta Goggi: 'Cosa farò in Benedetta Primavera' - Magazine - infoitcultura : Loretta Goggi, stasera in tv con 'Benedetta primavera': «Adesso abbatterò la barriera dell'età» -