Loretta Goggi e la malattia: “Tutto è peggiorato quando ho perso Gianni” (Di venerdì 10 marzo 2023) Loretta Goggi onsiderata un’icona gay, è sempre stata vicina a Marco Pannella e simpatizzante del Partito Radicale. È stata a lungo compagna del ballerino Gianni Brezza, conosciuto alla fine degli anni settanta e sposato nel 2008, dopo quasi trenta anni di relazione, durata fino alla morte di lui nel 2011. La malattia di Loretta Goggi Questi ultimi anni, però, sono stati caratterizzati da altra sofferenza per Loretta Goggi. La conduttrice e cantante, infatti, si dedica ad assistere la propria famiglia, gravemente colpita dal morbo dell’Alzheimer. Si tratta della forma più comune di demenza, un termine generale che si riferisce alla perdita di memoria e di altre abilità intellettuali talmente grave da interferire con la vita quotidiana. Il morbo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 marzo 2023)onsiderata un’icona gay, è sempre stata vicina a Marco Pannella e simpatizzante del Partito Radicale. È stata a lungo compagna del ballerinoBrezza, conosciuto alla fine degli anni settanta e sposato nel 2008, dopo quasi trenta anni di relazione, durata fino alla morte di lui nel 2011. LadiQuesti ultimi anni, però, sono stati caratterizzati da altra sofferenza per. La conduttrice e cantante, infatti, si dedica ad assistere la propria famiglia, gravemente colpita dal morbo dell’Alzheimer. Si tratta della forma più comune di demenza, un termine generale che si riferisce alla perdita di memoria e di altre abilità intellettuali talmente grave da interferire con la vita quotidiana. Il morbo ...

