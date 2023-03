Loretta Goggi dopo 30 anni torna con “Benedetta primavera”

(Di venerdì 10 marzo 2023) A 30di distanza, da venerdì 10 marzo, per 4 appuntamenti,alla guida di un grande show in prima serata su Rai 1. "" (una produzione Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine) è il titolo di un nuovo atteso varietà, un viaggio in cui, conclamata regina del piccolo schermo racconterà la sua storia e quella della televisione italiana.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2023/03/-30--con-.mp4"/videoCome spiega ad askanews: "Lo abbiamo concepito come un viaggio nel mondo dello ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : 'Dalla recitazione al varietà alle conduzioni: oggi torno ad approcciarmi all'imitazione, come fosse un primo amore… - Raiofficialnews : Un viaggio all’interno del mondo dello spettacolo, tra passato e presente, con la regina della tv Loretta Goggi.… - Raiofficialnews : '#BenedettaPrimavera coniuga modalità contemporanee e classicità del varietà. Ospiti della prima puntata:… - Simoriva02 : Per me Loretta Goggi deve cantare Maledetta Primavera nel suo programma #portaaporta - Silviatrev1 : RT @yosoyelfanal: #PaolaeChiara saranno ospiti alla 4ª puntata di #BenedettaPrimavera di Loretta Goggi venerdì 31 marzo #AscoltiTv https:… -

Così, a 30 anni di distanza dal suo ultimo programma Rai, da venerdì 10 marzo, per 4 appuntamenti,torna alla guida di un grande spettacolo in prima serata su Rai 1. 'Benedetta ...Dopo trent'anni, da venerdì 10 marzo , per quattro imperdibili appuntamenti,torna alla guida di un grande show in prima serata su Rai 1. Benedetta Primavera , una produzione Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine, è il titolo ...ROMA - A 30 anni di distanza, da venerdì 10 marzo, per 4 appuntamenti,torna alla guida di un grande show in prima serata su Rai 1. 'Benedetta Primavera', una produzione Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine, è il titolo ...

Loretta Goggi, il suo ritorno alla conduzione dopo 30 anni con "Benedetta primavera" Io Donna

Loretta Goggi torna in TV con uno show tutto suo, in prima serata su Rai1. Saranno quattro gli appuntamenti che ci aspettano da stasera, venerdì 10 marzo 2023. Scopriamo insieme gli ospiti della prima ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...