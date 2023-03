Loretta Goggi, chi sono i genitori Giulio e Costanza:”Erano i miei primi fan” (Di venerdì 10 marzo 2023) Loretta Goggi ha accennato anche al rapporto con i suoi genitori Giulio e Costanza e con sua sorella Daniela, per lei quasi una ‘gemella’. È stato papà Giulio a volerla chiamare Loretta, un nome frizzante adatto a quello che avrebbe fatto in seguito (e che allora nessuno, nemmeno mamma e papà, avrebbero potuto immaginare). La madre Costanza, invece, avrebbe voluto chiamarla Michela, in onore di san Michele Arcangelo (Loretta è nata proprio il 29 settembre). Poi però fu il padre ad avere la meglio, per quanto Michela fosse un bel nome. Raffaella Carrà glielo riconosce, ma deve anche ammettere che il nome di Loretta è forse più adatto a una donna di spettacolo, vivace ed espressiva come lei Loretta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 marzo 2023)ha accennato anche al rapporto con i suoie con sua sorella Daniela, per lei quasi una ‘gemella’. È stato papàa volerla chiamare, un nome frizzante adatto a quello che avrebbe fatto in seguito (e che allora nessuno, nemmeno mamma e papà, avrebbero potuto immaginare). La madre, invece, avrebbe voluto chiamarla Michela, in onore di san Michele Arcangelo (è nata proprio il 29 settembre). Poi però fu il padre ad avere la meglio, per quanto Michela fosse un bel nome. Raffaella Carrà glielo riconosce, ma deve anche ammettere che il nome diè forse più adatto a una donna di spettacolo, vivace ed espressiva come lei...

