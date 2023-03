Loretta Goggi: Benedetta Primavera, la mia terza giovinezza (Di venerdì 10 marzo 2023) Goggi cosiddetta Primavera La Stampa, di Francesca D’Angelo, pag. 32 «Vediamo se io e la tv siamo fatti ancora l’uno per l’altra». Spoiler: la risposta è «sì, certo », perché Loretta Goggi, nonostante l’età (72, anche se non si direbbe) e i 30 annidi assenza dalla tv, resta la regina del varietà, non foss’altro perché sa interpretarne tutte le anime: canta, conduce, imita, scherza. «Ho anche il ballo nel sangue, ma lì è rimasto: non è mai uscito fuori», aggiunge divertita. Da stasera sarà la padrona di casa di Benedetta Primavera su Rai1, affiancata da Luca e Paolo. Benedetta Primavera, ma pure una seconda giovinezza? «Oserei dire la terza. La prima è stata quella reale, dei tempi de La freccia nera, quando avevo 18 ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 10 marzo 2023)cosiddettaLa Stampa, di Francesca D’Angelo, pag. 32 «Vediamo se io e la tv siamo fatti ancora l’uno per l’altra». Spoiler: la risposta è «sì, certo », perché, nonostante l’età (72, anche se non si direbbe) e i 30 annidi assenza dalla tv, resta la regina del varietà, non foss’altro perché sa interpretarne tutte le anime: canta, conduce, imita, scherza. «Ho anche il ballo nel sangue, ma lì è rimasto: non è mai uscito fuori», aggiunge divertita. Da stasera sarà la padrona di casa disu Rai1, affiancata da Luca e Paolo., ma pure una seconda? «Oserei dire la. La prima è stata quella reale, dei tempi de La freccia nera, quando avevo 18 ...

