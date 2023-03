Loredana Bertè, la verità sul disastroso matrimonio con Borg: denuncia per bigamia e non solo (Di venerdì 10 marzo 2023) Loredana Bertè e il tennista Bjorn Borg furono sposati per pochissimi anni ma il loro fu un rapporto violento e tormentato, finito addirittura con una denuncia. Quando la loro relazione salì agli onori della cronaca rosa era la fine degli anni Ottanta e i due fecero scandalo. Si erano conosciuti a una festa ad Ibiza: lui era amico del precedente compagno della Bertè, il grande tennista italiano Adriano Panatta. All’epoca Panatta e la Bertè avevano più o meno 23 anni e si frequentavano da un anno. Quando scattò la scintilla tra Bjorn e Loredana, però, il loro amore giunse al capolinea. Fonte: collage da Instagram – Grantennistoscana.itSe qualcuno chiedesse alla Bertè se, con il famoso senno di poi, avrebbe fatto una scelta differente, probabilmente la ... Leggi su grantennistoscana (Di venerdì 10 marzo 2023)e il tennista Bjornfurono sposati per pochissimi anni ma il loro fu un rapporto violento e tormentato, finito addirittura con una. Quando la loro relazione salì agli onori della cronaca rosa era la fine degli anni Ottanta e i due fecero scandalo. Si erano conosciuti a una festa ad Ibiza: lui era amico del precedente compagno della, il grande tennista italiano Adriano Panatta. All’epoca Panatta e laavevano più o meno 23 anni e si frequentavano da un anno. Quando scattò la scintilla tra Bjorn e, però, il loro amore giunse al capolinea. Fonte: collage da Instagram – Grantennistoscana.itSe qualcuno chiedesse allase, con il famoso senno di poi, avrebbe fatto una scelta differente, probabilmente la ...

