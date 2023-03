Longhi: «Inter, cessione di un big in estate: ecco da cosa dipende» (Di venerdì 10 marzo 2023) Parlando del mercato che vedrà l’Inter dover cedere con ogni probabilità un big la prossima estate, Bruno Longhi – sulle frequenze di Radio Sportiva – ha ricordato un concetto fondamentale riguardo alla scelta del giocatore da cedere. IMMOLATO – Bruno Longhi ha ricordato un concetto fondamentale che influenzerà la scelta del giocatore che l’Inter dovrà cedere in estate: «Per il giocatore immolato alla causa economica Interista bisogna capire quali giocatori saranno richiesti dal mercato Internazionale. Si parla di Dumfries, a patto però che ci sia un acquirente. Se non c’è, il prezzo scende. Saranno le richieste a stabilire quale giocatore i nerazzurri dovranno vendere». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ... Leggi su inter-news (Di venerdì 10 marzo 2023) Parlando del mercato che vedrà l’dover cedere con ogni probabilità un big la prossima, Bruno– sulle frequenze di Radio Sportiva – ha ricordato un concetto fondamentale riguardo alla scelta del giocatore da cedere. IMMOLATO – Brunoha ricordato un concetto fondamentale che influenzerà la scelta del giocatore che l’dovrà cedere in: «Per il giocatore immolato alla causa economicaista bisogna capire quali giocatori saranno richiesti dal mercatonazionale. Si parla di Dumfries, a patto però che ci sia un acquirente. Se non c’è, il prezzo scende. Saranno le richieste a stabilire quale giocatore i nerazzurri dovranno vendere».-News - Ultime notizie e calciomercato ...

