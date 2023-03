Long Covid | Lancet | 1 su 10 smette di lavorare | condizione va presa sul serio

(Di venerdì 10 marzo 2023) Milano, 10 mar. (Adnkronos Salute) - Era l'11 marzo 2020 quando il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dichiarava-19 una pandemia. In quei giorni lo tsunami si stava alzando per poi abbattersi con tutta la sua violenza sul mondo. Sono passati 3 anni e, ora che l'onda si è ritirata, i 'fantasmi' di una pandemia che tutti vorrebbero lasciarsi alle spalle sono circa 65 milioni di persone strette nella morsa del, imprigionate in un infinito 2020. Il tampone negativo ha decretato che il virus li ha lasciati, eppure è sempre con loro e li obbliga a una vita in bianco e nero, vago ricordo di quella di prima. Su questo esercito silenzioso la rivista 'The', una delle bibbie della comunità scientifica, accende i riflettori con un editoriale: ...

Long Covid, chi si è ammalato con la variante Omicron ha meno probabilità di soffrirne Sky Tg24

Milano, 9 mar. (Adnkronos Salute) - Soffrire di Long Covid è "molto meno probabile" dopo avere contratto un'infezione da variante Omicron di Sars-CoV-2, che dopo un contagio da coronavirus pandemico ...Il Servizio sanitario nazionale è in crisi, ma bisogna difenderlo e tutelarlo. Dopo tre anni di Covid è difficile recuperare le prestazioni non erogate, servono fondi per assicurare ai cittadini l'att ...