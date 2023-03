Lombardia, presentati gli assessori della giunta Fontana: “Da lunedì lavoreremo pancia a terra” (Di venerdì 10 marzo 2023) Sette assessori a Fratelli d’Italia, cinque alla Lega, due a Forza Italia, uno a Lombardia Ideale e un tecnico, Guido Bertolaso, riconfermato al Welfare: così è composta la giunta di Regione Lombardia di Attilio Fontana, al secondo mandato. Cinque donne e undici uomini, così divisi per partiti. Gli assessori di Fratelli d’Italia sono Marco Alparone, a cui oltre la vicepresidenza va la delega a Bilancio e Finanza, Romano La Russa (Sicurezza e protezione civile), Alessandro Beduschi (Agricoltura, sovranità alimentare e foreste), Barbara Mazzali (Turismo, marketing territoriale e moda), Paolo Franco (Casa e housing sociale), Franco Lucente (Trasporti e mobilità sostenibile) e Francesca Caruso, a cui è assegnata la Cultura. LEGGI ANCHE Notte di delirio a Milano dei tifosi marocchini. ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 marzo 2023) Settea Fratelli d’Italia, cinque alla Lega, due a Forza Italia, uno aIdeale e un tecnico, Guido Bertolaso, riconfermato al Welfare: così è composta ladi Regionedi Attilio, al secondo mandato. Cinque donne e undici uomini, così divisi per partiti. Glidi Fratelli d’Italia sono Marco Alparone, a cui oltre la vicepresidenza va la delega a Bilancio e Finanza, Romano La Russa (Sicurezza e protezione civile), Alessandro Beduschi (Agricoltura, sovranità alimentare e foreste), Barbara Mazzali (Turismo, marketing territoriale e moda), Paolo Franco (Casa e housing sociale), Franco Lucente (Trasporti e mobilità sostenibile) e Francesca Caruso, a cui è assegnata la Cultura. LEGGI ANCHE Notte di delirio a Milano dei tifosi marocchini. ...

