Lombardia, Fontana presenta la giunta e fa tornare in consiglio Gallera (trombato dagli elettori). Salta la vicepresidenza per La Russa (Di venerdì 10 marzo 2023) Lasciato fuori dalle liste per le politiche dal suo partito, trombato dagli elettori alle regionali. Eppure Giulio Gallera è riuscito a tornare in Regione Lombardia. È l’effetto della giunta presentata dal governatore Attilio Fontana, che ha nominato Guido Comazzi tra i suoi assessori. Eletto nella lista di Forza Italia nel Milanese con 7.902 voti, la nomina di Comazzi – ex capogruppo berlusconiano – libera un posto in consiglio per il secondo classificato, cioè proprio Gallera: all’ex assessore al Welfare, dunque, bastano 5.670 preferenze per tornare in Regione. Niente vicepresidenza per La Russa – Per il resto la giunta di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Lasciato fuori dalle liste per le politiche dal suo partito,alle regionali. Eppure Giulioè riuscito ain Regione. È l’effetto dellata dal governatore Attilio, che ha nominato Guido Comazzi tra i suoi assessori. Eletto nella lista di Forza Italia nel Milanese con 7.902 voti, la nomina di Comazzi – ex capogruppo berlusconiano – libera un posto inper il secondo classificato, cioè proprio: all’ex assessore al Welfare, dunque, bastano 5.670 preferenze perin Regione. Nienteper La– Per il resto ladi ...

