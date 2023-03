Lombardia: Fontana presenta giunta, confermato Bertolaso (Di venerdì 10 marzo 2023) Il governatore Attilio Fontana ha presentato la nuova giunta: vicepresidente sarà l'assessore al Bilancio Marco Alparone (FdI), non dunque come si era inizialmente vociferato Romano La Russa, fratello ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 marzo 2023) Il governatore Attiliohato la nuova: vicepresidente sarà l'assessore al Bilancio Marco Alparone (FdI), non dunque come si era inizialmente vociferato Romano La Russa, fratello ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : ESCLUSIVO: COVID - LE CHAT IN REGIONE 'Fontana vuole che non si dicano i veri dati. La dittatura cinese è meglio. È… - AntoVitiello : #Cardinale dopo aver incontrato il sindaco #Sala ora è al palazzo della Regione Lombardia per incontrare il presidente #Fontana #Milan - LaStampa : Inchiesta Covid, il pressing di Salvini per non chiudere la Lombardia: “Ostacola Fontana per creare difficoltà al g… - RaiNews : Giunta rinnovata alla Regione Lombardia, confermate le attese sui nomi degli assessori #RegioneLombardia… - sole24ore : Lombardia, Fontana presenta la giunta: Bertolaso resta al Welfare -

Lombardia: Fontana presenta giunta, confermato Bertolaso Nel complesso sono sette gli assessori di Fdi, cinque quelli della Lega, due di Forza Italia e due della lista Fontana. Per Fdi l'assessore alla Cultura sarà Francesca Caruso, già assessore a ... Lombardia, Fontana presenta la giunta: Bertolaso resta al Welfare Fontana chiede inoltre alla nuova giunta "massimo rispetto del consiglio, vero luogo di rappresentanza della nostra regione". In Lombardia la nuova squadra si forma numericamente sulla base del peso ... Ecco la nuova giunta di Regione Lombardia. Francesca Caruso assessore alla Cultura ... Fdi porta a casa sette assessorati più la vicepresidenza, la Lega cinque assessorati (oltre evidentemente al presidente), Forza italia due così come la lista Fontana - Lombardia Ideale . Noi ... Nel complesso sono sette gli assessori di Fdi, cinque quelli della Lega, due di Forza Italia e due della lista. Per Fdi l'assessore alla Cultura sarà Francesca Caruso, già assessore a ...chiede inoltre alla nuova giunta "massimo rispetto del consiglio, vero luogo di rappresentanza della nostra regione". Inla nuova squadra si forma numericamente sulla base del peso ...... Fdi porta a casa sette assessorati più la vicepresidenza, la Lega cinque assessorati (oltre evidentemente al presidente), Forza italia due così come la listaIdeale . Noi ... Lombardia, Fontana presenta la nuova giunta e conferma Bertolaso TGCOM Lombardia Fontana presenta la nuova Giunta Presentata stamane, venerdì 10 Marzo, a Palazzo Lombardia la nuova Giunta Lombarda. Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, stamane a Palazzo Lombardia ha reso noto alla stampa i ... Lombardia, Fontana presenta la nuova giunta e conferma Bertolaso In Lombardia il governatore Attilio Fontana ha presentato la nuova giunta di centrodestra dopo la vittoria alle Regionali. Il vicepresidente è l'assessore al Bilancio Marco Alparone (Fratelli d'Italia ... Presentata stamane, venerdì 10 Marzo, a Palazzo Lombardia la nuova Giunta Lombarda. Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, stamane a Palazzo Lombardia ha reso noto alla stampa i ...In Lombardia il governatore Attilio Fontana ha presentato la nuova giunta di centrodestra dopo la vittoria alle Regionali. Il vicepresidente è l'assessore al Bilancio Marco Alparone (Fratelli d'Italia ...