Lombardia, Fontana annuncia la nuova giunta regionale (Di venerdì 10 marzo 2023) MILANO – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, questa mattina ha nominato la nuova squadra della sua giunta, rivolgendo “un sentito ringraziamento ai partiti della maggioranza che mi hanno consentito di varare una giunta autorevole in tempi così brevi. Adesso subito al lavoro per continuare a rispondere alle esigenze delle imprese e dei cittadini lombardi”. Gli assessori: – Marco Alparone Vicepresidente e Assessore al BILANCIO E FINANZA – Guido Bertolaso Assessore al WELFARE – Romano La Russa Assessore alla SICUREZZA PROTEZIONE CIVILE – Claudia Maria Terzi Assessore alle INFRASTRUTTURE OPERE PUBBLICHE – Elena Lucchini Assessore alla FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE, DISABILITÀ E PARI OPPORTUNITÀ – Francesca Caruso Assessore alla CULTURA – Simona Tironi Assessore all’ISTRUZIONE, ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 10 marzo 2023) MILANO – Il presidente della Regione, Attilio, questa mattina ha nominato lasquadra della sua, rivolgendo “un sentito ringraziamento ai partiti della maggioranza che mi hanno consentito di varare unaautorevole in tempi così brevi. Adesso subito al lavoro per continuare a rispondere alle esigenze delle imprese e dei cittadini lombardi”. Gli assessori: – Marco Alparone Vicepresidente e Assessore al BILANCIO E FINANZA – Guido Bertolaso Assessore al WELFARE – Romano La Russa Assessore alla SICUREZZA PROTEZIONE CIVILE – Claudia Maria Terzi Assessore alle INFRASTRUTTURE OPERE PUBBLICHE – Elena Lucchini Assessore alla FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE, DISABILITÀ E PARI OPPORTUNITÀ – Francesca Caruso Assessore alla CULTURA – Simona Tironi Assessore all’ISTRUZIONE, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Lombardia, Fontana presenta la giunta e fa tornare in consiglio Gallera (trombato dagli elettori). Salta la vicepre… - RegLombardia : #GiuntaRegionale Questa mattina a Palazzo Lombardia il Presidente della Regione @FontanaPres ha presentato la nuova… - ultimora_pol : #Lombardia Giulio #Gallera ripescato nel Consiglio regionale: alle ultime elezioni era il primo degli esclusi di… - OvileItalia : RT @erretti42: Lombardia, Fontana presenta la giunta e fa tornare in consiglio Gallera (trombato dagli elettori). Salta la vicepresidenza p… - GiorgioAntonel1 : RT @erretti42: Lombardia, Fontana presenta la giunta e fa tornare in consiglio Gallera (trombato dagli elettori). Salta la vicepresidenza p… -