Lombardia: Fabrizio Figini nominato capogruppo di Forza Italia in Regione (Di venerdì 10 marzo 2023) Milano, 10 mar. (Adnkronos) - Al termine della riunione tenutasi oggi a Palazzo Pirelli, i consiglieri regionali di Forza Italia hanno indicato, per acclamazione e all'unanimità, Fabrizio Figini come capogruppo in Regione Lombardia. Figini guiderà il gruppo consiliare di Fi nella XII legislatura, a partire dalla seduta inaugurale del Consiglio regionale prevista per il 15 marzo. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Milano, 10 mar. (Adnkronos) - Al termine della riunione tenutasi oggi a Palazzo Pirelli, i consiglieri regionali dihanno indicato, per acclamazione e all'unanimità,comeinguiderà il gruppo consiliare di Fi nella XII legislatura, a partire dalla seduta inaugurale del Consiglio regionale prevista per il 15 marzo.

