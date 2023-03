Lol 3, social pazzi per Nino Frassica (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) – “Nino Frassica è l’unico comico che può strappare una risata a Nino Frassica”. social impazziti per l’attore siciliano, da ieri in onda su Prime Video con tutto il cast di LOL 3. Tra i concorrenti che proveranno a rimanere seri, cercando contemporaneamente di far ridere i loro avversari per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro da devolvere a favore di un ente benefico, Frassica vola nei trend di Twitter, tra l’entusiasmo degli utenti. “Nino Frassica top 3 esseri umani”, “Il quiz di Nino Frassica mi ha letteralmente distrutto. Ho sputato entrambi i polmoni”, “Un abbraccio al cast di lol 3 che ha avuto il coraggio di partecipare lo stesso nonostante ci sia Nino ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) – “è l’unico comico che può strappare una risata a”.imti per l’attore siciliano, da ieri in onda su Prime Video con tutto il cast di LOL 3. Tra i concorrenti che proveranno a rimanere seri, cercando contemporaneamente di far ridere i loro avversari per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro da devolvere a favore di un ente benefico,vola nei trend di Twitter, tra l’entusiasmo degli utenti. “top 3 esseri umani”, “Il quiz dimi ha letteralmente distrutto. Ho sputato entrambi i polmoni”, “Un abbraccio al cast di lol 3 che ha avuto il coraggio di partecipare lo stesso nonostante ci sia...

