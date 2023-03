Lo Spezia cerca la scossa con Semplici | che ha cambiato modulo

Leggi su inter-news

(Di venerdì 10 marzo 2023) Lostando di conquistarsi la sua salvezza. Per farloha, ma l’uomo di riferimento è sempre Nzola coi suoi gol. TATTICA – Loha usato comeprincipale in stagione il 3-5-2, sempre pronto a trasformarsi in 3-4-3. Leonardoperò, pur mantenendo gli stessi uomini, ha deciso di impostare la squadra con la difesa a quattro, mandando in campo un 4-2-3-1 o un 4-3-3. Lo stile di gioco hato per lo più spazi e ripartenze, puntando però sulla costruzione dal basso, con passaggi corti perre lo spazio da attaccare e grande coinvolgimento del reparto arretrato. STATISTICHE – Loè la terzultima difesa del campionato con 41 gol subiti. Di ...