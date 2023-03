Lo spettro di una nuova crisi a Wall Street affonda le Borse europee. Criptovalute e tassi in salita: perché si teme per le banche (Di venerdì 10 marzo 2023) Si respira un’aria pesante stamattina su tutti i principali listini europei, in scia all’andamento degli ultimi giorni dei mercati Usa. A Piazza Affari il FTSE MIB è in calo del 2,18%, e non va meglio nel resto di Europa, con tutte le principali piazze in territorio nettamente negativo. Dietro il nervosismo degli operatori sembrano esserci le tensioni legate alle fortissime oscillazioni registrate nell’ultima settimana sui mercati finanziari statunitensi, trainate dal crollo di Silvergate Capital, banca operante nel settore delle Criptovalute di cui la holding di riferimento, la Silvergate Capital Corporation, ha annunciato nelle scorse ore la chiusura. La holding ha assicurato che il piano di chiusura e liquidazione della banca «include il rimborso completo di tutti i depositi». Una rassicurazione che non è bastata ai mercati, anche per via di un’altra vicenda ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 marzo 2023) Si respira un’aria pesante stamattina su tutti i principali listini europei, in scia all’andamento degli ultimi giorni dei mercati Usa. A Piazza Affari il FTSE MIB è in calo del 2,18%, e non va meglio nel resto di Europa, con tutte le principali piazze in territorio nettamente negativo. Dietro il nervosismo degli operatori sembrano esserci le tensioni legate alle fortissime oscillazioni registrate nell’ultima settimana sui mercati finanziari statunitensi, trainate dal crollo di Silvergate Capital, banca operante nel settore delledi cui la holding di riferimento, la Silvergate Capital Corporation, ha annunciato nelle scorse ore la chiusura. La holding ha assicurato che il piano di chiusura e liquidazione della banca «include il rimborso completo di tutti i depositi». Una rassicurazione che non è bastata ai mercati, anche per via di un’altra vicenda ...

