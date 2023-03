Lo sguardo di chi è dentro il processo di digitalizzazione dell’agricoltura (Di venerdì 10 marzo 2023) Nella progressiva digitalizzazione della società, non si può affatto non prendere in considerazione il tema delle evoluzioni che riguardano la filiera agricola. Da qualche tempo si parla con sempre maggiore cognizione di causa di agricoltura digitale: si tratta di un processo complesso, non certo inquadrabile nel semplice utilizzo di hardware, che ha invece nell’importanza del dato il suo punto cardine. Cristiano Spadoni e Ivano Valmori sono gli autori del volume Agricoltura digitale, un vero e proprio libro aumentato (che si serve anche di QR Code e di hashtag per l’approfondimento e per la divulgazione sui social network) che prende in considerazione tutti gli aspetti del fenomeno, basandosi su una consolidata attività di analisi dei dati dell’Osservatorio Smart AgriFood del Politecnico di Milano e dell’Università di Brescia e sull’esperienza dettata ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 10 marzo 2023) Nella progressivadella società, non si può affatto non prendere in considerazione il tema delle evoluzioni che riguardano la filiera agricola. Da qualche tempo si parla con sempre maggiore cognizione di causa di agricoltura digitale: si tratta di uncomplesso, non certo inquadrabile nel semplice utilizzo di hardware, che ha invece nell’importanza del dato il suo punto cardine. Cristiano Spadoni e Ivano Valmori sono gli autori del volume Agricoltura digitale, un vero e proprio libro aumentato (che si serve anche di QR Code e di hashtag per l’approfondimento e per la divulgazione sui social network) che prende in considerazione tutti gli aspetti del fenomeno, basandosi su una consolidata attività di analisi dei dati dell’Osservatorio Smart AgriFood del Politecnico di Milano e dell’Università di Brescia e sull’esperienza dettata ...

