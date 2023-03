Lo sfregio a un monumento del neolitico in gita con la scuola a Malta, studente italiano condannato: «Danni irreparabili» (Di venerdì 10 marzo 2023) A uno studente italiano di 18 anni è costata carissimo la bravata durante una gita scolastica a Malta. Il ragazzo della provincia di Varese ha sfregiato un monumento del neolitico nel sito di Ggantija, incidendo due iniziali «B+L» sulla roccia. Non appena aveva finito di incidere le lettere, il 18enne è stato visto da un agenti di sicurezza, scrive Varesenews, che ha chiamato la polizia. Il ragazzo è stato quindi processato in una sessione urgente del tribunale di Gozo che si è svolta ieri, 9 marzo, dove non ha potuto far altro che ammettere l’atto di vandalismo. Il giudice ha condannato lo studente a due anni di reclusione, pena sospesa per quattro anni, e una multa di 15mila euro. Un danno gravissimo, secondo l’agenzia governativa Heritage ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 marzo 2023) A unodi 18 anni è costata carissimo la bravata durante unascolastica a. Il ragazzo della provincia di Varese ha sfregiato undelnel sito di Ggantija, incidendo due iniziali «B+L» sulla roccia. Non appena aveva finito di incidere le lettere, il 18enne è stato visto da un agenti di sicurezza, scrive Varesenews, che ha chiamato la polizia. Il ragazzo è stato quindi processato in una sessione urgente del tribunale di Gozo che si è svolta ieri, 9 marzo, dove non ha potuto far altro che ammettere l’atto di vandalismo. Il giudice haloa due anni di reclusione, pena sospesa per quattro anni, e una multa di 15mila euro. Un danno gravissimo, secondo l’agenzia governativa Heritage ...

