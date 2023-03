“Lo fa sempre a letto”. Dopo UeD, le notti di Ida Platano e Alessandro: confessioni intime (Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo Uomini e Donne Ida Platano ed Alessandro Vicinanza stanno continuando la loro relazione sentimentale, nonostante le malelingue mettano in dubbio la veridicità del loro rapporto. In più di un’occasione si sono fatti vedere molto felici sul social network Instagram, infatti si sono anche concessi una spettacolare vacanza negli Stati Uniti, nella città di Miami. Ora a Uomini e Donne Magazine sono entrati nei dettagli del loro legame, riferendo anche particolari notturni. Quindi, ora siamo venuti a conoscenza di ciò che succede tra Ida Platano ed Alessandro Vicinanza quando cala la notte. Hanno ovviamente anche deciso di scherzarci su, ma sono usciti fuori aneddoti sui momenti più privati vissuti dalla coppia. Non hanno nascosto niente e ora i loro fan sono al settimo cielo e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 marzo 2023)Uomini e Donne IdaedVicinanza stanno continuando la loro relazione sentimentale, nonostante le malelingue mettano in dubbio la veridicità del loro rapporto. In più di un’occasione si sono fatti vedere molto felici sul social network Instagram, infatti si sono anche concessi una spettacolare vacanza negli Stati Uniti, nella città di Miami. Ora a Uomini e Donne Magazine sono entrati nei dettagli del loro legame, riferendo anche particolari notturni. Quindi, ora siamo venuti a conoscenza di ciò che succede tra IdaedVicinanza quando cala la notte. Hanno ovviamente anche deciso di scherzarci su, ma sono usciti fuori aneddoti sui momenti più privati vissuti dalla coppia. Non hanno nascosto niente e ora i loro fan sono al settimo cielo e ...

