Liverpool, una sequela di opzioni anche esotiche per Firmino (Di venerdì 10 marzo 2023) Roberto Firmino lascerà il Liverpool alla fine della stagione ed ha attirato l'attenzione della MLS e dell'Al Nassr di Cristiano... Leggi su calciomercato (Di venerdì 10 marzo 2023) Robertolascerà ilalla fine della stagione ed ha attirato l'attenzione della MLS e dell'Al Nassr di Cristiano...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Liverpool, una sequela di opzioni anche esotiche per Firmino: Roberto Firmino lascerà il Liverpool alla fine della… - IvanBiancoNeroJ : @Ceraunavolta6 Onestamente quel Barcellona era ancora più forte... Diciamo che non abbiamo avuto la fortuna nel tro… - totofaz : @ma77vi @deliux9 @AquilottoNeraz1 Io mi accontenterei di passare il turno per una volta che l'avversario non è chia… - CensuraFreemind : @TommasoCristia3 Ahahahaahaaahahahaaaahahahaahahaahahaahahahahaah Klopp?!? Sarebbe uno dei pochi a saper gestire il… - OrgoglioVarese : @OrgoglioVarese ha accolto l'appello di #twirlingbuguggiate: felici di aiutare una nuova società sportiva e di cons… -