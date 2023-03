Liverpool, Klopp ammette: “Addio Firmino? Sono rimasto sorpreso” (Di venerdì 10 marzo 2023) Roberto Firmino lascia tutti a bocca aperta con la decisione di lasciare il Liverpool al termine della stagione, compreso Jurgen Klopp Leggi su itasportpress (Di venerdì 10 marzo 2023) Robertolascia tutti a bocca aperta con la decisione di lasciare ilal termine della stagione, compreso Jurgen

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GarbaSte : @albertocastino @jacopoformia @iN3ViTaBiLi @murogranata @MarcoPapotti Da toro deve anche far giocare la sua squadra… - CensuraFreemind : @TommasoCristia3 Ahahahaahaaahahahaaaahahahaahahaahahaahahahahaah Klopp?!? Sarebbe uno dei pochi a saper gestire il… - sportli26181512 : Liverpool, Klopp commenta l'addio di Firmino: In conferenza stampa, l'allenatore del Liverpool Klopp ha commentato… - 0Javierzanetti : @beninterista Sono d'accordo su tutto qui in italia parlando in generale siamo troppo bravi a giudicare hanno tutti… - giovaeffe : RT @Yuro_23: Leggo di un certo confronto Klopp Conte parlando che se venisse preso il secondo lascerebbe conti disastrati ecc.. ricordo sol… -