LIVE Tirreno-Adriatico 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | sei al comando | c’è Ballerini

(Di venerdì 10 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA PARIGI-NIZZA LA CLASSIFICA GENERALE DELLA12.48 Si stacca Simmons dal gruppo davanti e si lascia riprendere dal gruppo. 12.45 Margine che resta sempre attorno ai 2?. 12.42 130 chilometri all’arrivo. 12.38 Riepiloghiamo gli attaccanti: Anthony Perez (Cofidis), Erik Fetter (Eolo-Kometa), Simon Guglielmi (Team Arkea Samsic), Florian Stork (Team Dsm), Zdenek Stybar (Team Jayco Alula), Quinn Simmons (Trek Segafredo) e Davide(Soudal-Quick Step). 12.34 2’15” il margine dei sette fuggitivi. 12.30 Davanti c’è Stybar, che unaallal’ha già vinta nel lontano 2016. 12.28 In questo tratto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TirrenAdriatico : Oggi si sale alla Tirreno-Adriatico @CA_Ita e quando si sale arriva lo spettacolo! ???? Segui la diretta ??… - zazoomblog : LIVE Tirreno-Adriatico 2023 tappa di oggi in DIRETTA: sette all’attacco c’è Davide Ballerini - #Tirreno-Adriatico… - elmonoenbici : RT @TirrenAdriatico: ?? Tirreno-Adriatico @CA_Ita 2023 ?? ?? Morro d'Oro - Sarnano / Sassotetto ?? 165,6 km ?????? ? Partenza / Start 11.25 PM… - juliensandro : RT @TirrenAdriatico: ?? Tirreno-Adriatico @CA_Ita 2023 ?? ?? Morro d'Oro - Sarnano / Sassotetto ?? 165,6 km ?????? ? Partenza / Start 11.25 PM… - TirrenAdriatico : La tappa 5 della Tirreno-Adriatico @CA_Ita 2023 è partita! Segui la diretta! ?? Segui la diretta ??… -

Il cielo sarà tuttavia generalmente coperto di nubi, specialmente in corrispondenza del mar. Le temperature saranno pressoché stabili o in lievissimo aumento, nell'ordine di uno o due gradi. ...COME SEGUIRLA IN TV- ADRIATICO 2023: CALENDARIO, ORARI, DIRETTA TV E STREAMING STARTLIST E FAVORITI PERCORSO E ALTIMETRIE DI TUTTE LE TAPPE Segui ila partire dalle 10:40 PER AGGIORNARE ...... TV E STREAMING - La terza tappa della- Adriatico 2023 scatterà alle ore 10:40 dal ... Sportface vi racconterà la tappa in tempo reale con aggiornamenti, classifiche e tanto altro ancora. L'...

LIVE Tirreno-Adriatico 2023, tappa di oggi in DIRETTA: volata regale di Philipsen, Ganna resta in testa OA Sport

Cambia il finale della quinta tappa della Tirreno-Adriatico, per motivi di sicurezza a causa del troppo vento nella zona del traguardo originario, posto a 1.465 metri di quota a Sarnano-Sassotetto. La ...Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, offrirti pubblicità o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Cliccando “Accetta tutti”, acconsenti al nostro ut ...