LIVE Tirreno-Adriatico 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | la frazione regina con l’arrivo in salita a Sassotetto!

(Di venerdì 10 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alladella quintadelladi Tortoreto di ieri ha in qualche modo fatto da antipasto allaodierna che, conindi Sarnano-Sassotetto, è senza dubbio ladi questa edizione. Si riparte dalla vittoria di Primoz Roglic e dal primato in classifica preso da Lennard Kämna. Se il tedesco difficilmente potrà resistere agli attacchi dei “big”, lo sloveno è ancora tutto da verificare su unalunga e dura come quella che attendoil gruppo. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TirrenAdriatico : La tappa 4 della Tirreno-Adriatico @CA_Ita 2023 è entrata nel vivo!?? Segui la diretta ?? - elmonoenbici : RT @TirrenAdriatico: ?? Tirreno-Adriatico @CA_Ita 2023 ?? ?? Greccio - Tortoreto ?? 218 km ? Partenza / Start 10.20 PM ?? Arrivo / Arrival ~ 3… - CyclingNewsOnly : Tirreno Adriatico Stage 4 LIVE #cyclingnews #cyclist #bikenews #cycling @PodiumCafe -

Il cielo sarà tuttavia generalmente coperto di nubi, specialmente in corrispondenza del mar. Le temperature saranno pressoché stabili o in lievissimo aumento, nell'ordine di uno o due gradi. ...COME SEGUIRLA IN TV- ADRIATICO 2023: CALENDARIO, ORARI, DIRETTA TV E STREAMING STARTLIST E FAVORITI PERCORSO E ALTIMETRIE DI TUTTE LE TAPPE Segui ila partire dalle 10:40 PER AGGIORNARE ...... TV E STREAMING - La terza tappa della- Adriatico 2023 scatterà alle ore 10:40 dal ... Sportface vi racconterà la tappa in tempo reale con aggiornamenti, classifiche e tanto altro ancora. L'...

Tirreno-Adriatico: il live della seconda tappa | La diretta La Gazzetta dello Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della quinta tappa della Tirreno-Adriatico 2023! L’arrivo di Tortoreto di ieri ha in qu ...Primoz Roglic si è imposto con un guizzo negli ultimi 500 metri nella 4^ tappa della Tirreno-Adriatico, con arrivo sul muro di Tortoreto. Lennard Kamna è il nuovo leader della classifica generale, con ...