LIVE Tirreno-Adriatico 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | inizia l’ascesa conclusiva | vento forte sulla corsa

(Di venerdì 10 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA PARIGI-NIZZA LA CLASSIFICA GENERALE DELLA15.52 CI SIAMO!LA SALITA VERSO SASSOTETTO! 15.51 1 km all’attacco della salita di Sassotetto che, dopo l’accorciamento, misura 10.7 km con una pendenza media del 7,3%. Una salita dura, resa infernale dal, che pare essere ancora più intenso in cima. 15.50 Ora ilè fortissimo. In diversi tratti soffia in direzione contraria al senso di marcia, rendendo difficile fare velocità. 15.49 Carrellata dei tanti possibili candidati al successo odierno: Enric Mas,carta forse il favorito; Adam Yates, ...

LIVE Tirreno-Adriatico 2023, tappa di oggi in DIRETTA: 15 km al traguardo, si prepara la battaglia sull’ascesa finale OA Sport

TIRRENO-ADRIATICO - Dopo la vittoria di Roglic a Tortoreto, sul primo arrivo all'insù di questa edizione, ecco la tappa regina con arrivo a Sassotetto.Cambia il finale della quinta tappa della Tirreno-Adriatico, per motivi di sicurezza a causa del troppo vento nella zona del traguardo originario, posto a 1.465 metri di quota a Sarnano-Sassotetto. La ...