LIVE Tirreno-Adriatico 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | i muri di Osimo decisivi | Ciccone per scalare la classifica

(Di venerdì 10 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAGENERALE DELLABuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladella sestadella, classica corsa a tappe propedeutica alla Milano-Sanremo del prossimo sabato. La frazione di domani sarà decisiva per lagenerale, prima dell’ultima cronometro di San Benedetto del Tronto: si partirà daStazione, frazione del comune didove è piazzato il traguardo, al termine di un percorso lungo 193 km e che presenta un disllo di oltre tremila metri. Molto interessante il circuito finale, realizzato nei dintorni del ...

COME SEGUIRLA IN TV- ADRIATICO 2023: CALENDARIO, ORARI, DIRETTA TV E STREAMING STARTLIST E FAVORITI PERCORSO E ALTIMETRIE DI TUTTE LE TAPPE Segui ila partire dalle 10:40 PER AGGIORNARE ...

LIVE Tirreno-Adriatico 2023, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Primoz Roglic, secondo un ottimo Ciccone OA Sport

