LIVE Tirreno-Adriatico 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | fatica ad andar via la fuga

(Di venerdì 10 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA PARIGI-NIZZA LA CLASSIFICA GENERALE DELLA12.00 Alta l’andatura nel plotone, le squadre di classifica non vogliono lasciare spazio. 11.54 Arrivano i primi attacchi, ma il gruppo cuce il gap.ci sarà più battaglia per cercare lagiusta. 11.51 Percorsi i primi cinque chilometri di gara: plotone ancora compatto. 11.48 Per ora non ci sono stati scatti. 11.45 Quattro ritiri: BOUHANNI Nacer (Team Arkéa Samsic) CAICEDO Jonathan Klever (EF Education-EasyPost) VAN DEN BERG Julius (EF Education-EasyPost) SIMON Julien (TotalEnergies) 11.40 PARTITI! Inizia la quinta...

Il cielo sarà tuttavia generalmente coperto di nubi, specialmente in corrispondenza del mar. Le temperature saranno pressoché stabili o in lievissimo aumento, nell'ordine di uno o due gradi. ...COME SEGUIRLA IN TV- ADRIATICO 2023: CALENDARIO, ORARI, DIRETTA TV E STREAMING STARTLIST E FAVORITI PERCORSO E ALTIMETRIE DI TUTTE LE TAPPE Segui ila partire dalle 10:40 PER AGGIORNARE ...... TV E STREAMING - La terza tappa della- Adriatico 2023 scatterà alle ore 10:40 dal ... Sportface vi racconterà la tappa in tempo reale con aggiornamenti, classifiche e tanto altro ancora. L'...

Cambia il finale della quinta tappa della Tirreno-Adriatico, per motivi di sicurezza a causa del troppo vento nella zona del traguardo originario, posto a 1.465 metri di quota a Sarnano-Sassotetto.